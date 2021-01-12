بايدن: ترامب يجب ألا يبقى في منصبه

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يجب ألا يبقى في منصبه وذلك بعد نشر الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مشروع قرار يدعو إلى عزل ترامب قبيل انتهاء رئاسته لتحريضه على اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

ودعا بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة نيوارك في ولاية ديلاور بعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفق صحيفة “يو.اس.توداي” إلى محاسبة المتورطين بالتحريض على الاعتداء العنيف على الكونغرس الأمريكي في إشارة منه إلى ترامب.

وأضاف بايدن إلى أنه بحث في وقت سابق مع زعماء مجلس الشيوخ الموافقة على ترشيحات الوزراء الرئيسية لإدارته الجديدة والمتابعة بمحاكمة برلمانية لعزل ترامب مشيراً إلى أن المجلس يحضر بنود العزل للمرة الثانية غير المسبوقة لدور ترامب في التحريض على اقتحام مبنى الكونغرس.

ويواجه ترامب دعوات متزايدة لعزله من منصبه بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي أو عبر محاكمة برلمانية في الكونغرس بعد تحريضه أنصاره على العنف واقتحام مبنى الكابيتول.