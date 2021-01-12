القوات الجوية الروسية تحصل على دفعات جديدة من منظومات فيتياز الصاروخية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجو فضائية ستحصل خلال 2021 على منظومات دفاع جوي جديدة من ضمنها منظومات “اس 350” المعروفة بـ “فيتياز”.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للوزارة وفق وسائل إعلام روسية أن الفوج الأول للدفاع الجوي التابع للقوات الجو فضائية الروسية سيحصل على منظومات صاروخية جديدة من ضمنها منظومات “اس 350” إضافة إلى مجموعتين جديدتين من منظومات “اس 400” و18 منظومة “اس بانتسير” مشيراً إلى أن منظومات “اس 350” الصاروخية ستحل محل منظومات “اس 300 بي اس” في الجيش وستزيد من قدرات قوات الدفاع الجوي على اعتراض الصواريخ المجنحة بمقدار مرتين ونصف المرة تقريبا.

ووفق البيان فإن هذه المنظومات يمكنها اعتراض نحو 16 هدفاً في وقت واحد كما أن صواريخها قادرة على تدمير الأهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلو متراً وعلى مسافات تصل إلى 120 كيلو متر.

وحسب البيان فإن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي تسلمت العام الماضي أربع مجموعات من منظومات “اس 400” و24 منظومة “اس بانتسير” وأرسلت هذه المنظومات إلى القوات العسكرية في مناطق سفيردلوفسك وسامارا ويوجنو ساخالين كما تسلم مركز التدريب العسكري في ضواحي لينينغراد أيضا منظومة من نوع “اس 350”.