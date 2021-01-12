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عودة التيار الكهربائي إلى محافظة الحسكة بعد إصلاح عطل فني طارئ

2021-01-11

الحسكة-سانا

أعادت الشركة العامة للكهرباء في الحسكة التيار الكهربائي إلى المحافظة بعد إصلاح العطل الفني الطارئ الذي تعرض له خط الطبقة – البواب 230 ك. ف قبل ساعات.

وأوضح مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن عملية تغذية المحطات الكهربائية وتزويد المشتركين في أرجاء المحافظة بدأت تدريجياً بعد انتهاء أعمال صيانة الخط المذكور وإصلاح فاز كهربائي كان تعرض للعطل في منطقة قريبة من سد الفرات.

وكانت الشركة أمنت تغذية الخطوط الخدمية كالمياه والإتصالات والأفران والمشافي عن طريق منشأة توليد السويدية لضمان عدم توقفها.

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