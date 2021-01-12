تحذير أمريكي: استمرار العنف السياسي في البلاد يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد

واشنطن-سانا

حذر رئيس الإحتياطي الإتحادي الأمريكي “البنك المركزي” في ولاية أتلانتا رافائيل بوستيك اليوم من أن استمرار العنف السياسي في الولايات المتحدة يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد الذي يحاول النهوض من جائحة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن بوستيك قوله في إشارة إلى اقتحام الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي أن أي شيء من شأنه أن يهدد ممارسة العملية الديمقراطية يجب أخذه على محمل الجد وإذا استمر ذلك العنف السياسي فإنه سيكون تحدياً كبيراً للاقتصاد.

ووفق بيانات وزارة العمل الأمريكية فإن معدل البطالة بلغ 7ر6 بالمئة ما يشكل دليلاً على تدهور الإنخراط في سوق العمل وكذلك بقي عدد العاطلين عن العمل عند 7ر10 ملايين شخص.