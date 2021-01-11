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36 إصابة جديدة بكورونا بين لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز

2021-01-11

لندن-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم عن 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين اللاعبين والطواقم الفنية في جولتي اختبارات الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن الرابطة قولها في بيان أن بين الرابع والسابع من الشهر الجاري خضع 1538 من اللاعبين والطواقم الفنية لإختبارات كورونا ظهرت من بينهم 27 حالة إصابة جديدة كما خضع 1055 آخرين لإختبارات أخرى بين الثامن والعاشر من الشهر ذاته ظهرت من بينهم تسع حالات جديدة.

ولم تكشف الرابطة التي تجري اختبارين أسبوعياً عن أسماء المصابين لكنها قالت إنهم يخضعون للعزل الذاتي لمدة عشرة أيام.

ومنذ إنطلاق الموسم الجديد تم الكشف عن إصابة 207 من دوري الأضواء بفيروس كورونا خلال 21 جولة من الاختبارات.

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