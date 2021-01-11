قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً في نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينياً في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقربا جنوب نابلس ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت فلسطينياً.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم عشرة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

إلى ذلك أصيب فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة فرعون جنوب طولكرم واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص ما أدى إلى إصابة فلسطيني نقل على إثرها إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

وأصيب ستة فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.