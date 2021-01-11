رحلة مسير في جبال مشقيتا باللاذقية

الإثنين / 11 / 01 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بيدرسون وخاجي يبحثان الوضع في سورية
2021-01-11
نحو 122 ألف طن حمضيات… صادرات إلى العراق عبر البوكمال العام الماضي
2021-01-11
مباحثات سورية عراقية في مجالات النقل والربط السككي بين البلدين
2021-01-10
فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في هنغاريا: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية المفروضة على السوريين
2021-01-10
الجبهة الشعبية للوحدة العربية في مصر: الاحتلالان الأمريكي والتركي هما المسؤولان عن استمرار ودعم الإرهاب في سورية
2021-01-10
كيف شكلت العروبة بأبعادها الحضارية حائط صد لمواجهة كل أشكال الغزو الثقافي لمنطقتنا العربية؟
2021-01-10
باسيل: العلاقة القوية مع سورية تصب في مصلحة لبنان
2021-01-10
محليات
انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة الحسكة نتيجة عطل فني
2021-01-11
جامعة دمشق تمدد فترة قبول طلبات التحويل المتماثل وتغيير القيد في التعليم المفتوح
2021-01-11
إجراء المرحلة التجريبية الخاصة بالمسابقة البرمجية الجامعية المحلية في جامعة البعث
2021-01-11
مؤسسة الإسكان تمنح مهلة جديدة للمتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية
2021-01-11
بدء استقبال طلبات مفاضلة الدراسات العليا (ماجستير) في جامعة البعث
2021-01-11
ضبط مركز توزيع محروقات وثلاث سيارات لتوزيع المازوت في قطنا للنقص بالكيل وعدم وجود بيانات
2021-01-11
تشجير 20 دونماً في جبال الشومرية بمنطقة المخرم بريف حمص
2021-01-11
رياضة
36 إصابة جديدة بكورونا بين لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز
2021-01-11
كورونا يتسبب بتأجيل مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز
2021-01-11
عجلة بطولات الجمهورية بالكيك بوكسينغ تعود إلى الدوران مجدداً من بوابة حلب
2021-01-11
إشبيلية الإسباني يعلن تجديد عقد المدرب لوبيتيجي حتى صيف 2024
2021-01-11
رونالدو يتصدر قائمة أفضل الهدافين بكرة القدم
2021-01-11
كوستيوك تتأهل لنصف نهائي بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس
2021-01-11
يويفا يعلن ريال مدريد أفضل فريق في تاريخ أوروبا
2021-01-11
اقتصاد
زراعة 142 ألف هكتار من القمح بحلب
2021-01-11
5.7 مليارات ليرة.. الأرباح الصافية لدى العقاري خلال العام الماضي
2021-01-11
زراعة نحو 891 هكتاراً بالنباتات الطبية والعطرية بمنطقة الغاب
2021-01-11
أعداد المتسوقين في بريطانيا تتراجع بسبب إجراءات الإغلاق لاحتواء كورونا
2021-01-11
توزيع المازوت المخصص لري القمح المزروع في المناطق المحررة من الإرهاب بإدلب
2021-01-11
بتكلفة نصف مليار ليرة… السياحة تمنح استمارة تأهيل منشأة إطعام بحمص
2021-01-11
نحو 122 ألف طن حمضيات… صادرات إلى العراق عبر البوكمال العام الماضي
2021-01-11
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رحلة مسير في جبال مشقيتا باللاذقية
2021-01-11
رحلة مسير في جبال اللاذقية
2021-01-11
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