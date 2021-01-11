إيطاليا تسجل 12523 إصابة جديدة و448 وفاة بكورونا

روما-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم تسجيل 12523 إصابة جديدة و448 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة في إحصائية جديدة وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بكورونا في إيطاليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 12523 ليصل الإجمالي إلى 2289021.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 448 وفاة جديدة جراء الوباء ليصل العدد الكلي لضحايا كورونا في البلاد إلى 79203 وفيات.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات جراء المرض.