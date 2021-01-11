الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية للاستيطان وشعبنا سيواصل النضال

القدس المحتلة-سانا

جددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتقوض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران بعاصمتها القدس.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن إعلان الاحتلال عن إقامة 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية دليل على صمت وتخاذل المجتمع الدولي الأمر الذي شجع الاحتلال على التمادي في انتهاك القرارات الدولية ولا سيما القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه فوراً.

وشدد أبو ردينة على أن محاولات الاحتلال الاستيلاء على مزيد من أراضي فلسطين بدعم أميركي لن تخلق أي شرعية للاستيطان وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى إسقاط كل المؤامرات والمخططات الرامية إلى تصفية قضيته.