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استشهاد طفلين وإصابة 10 آخرين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا

2021-01-11

درعا-سانا

استشهد طفلان وأصيب 10 آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسلة سانا أن لغماً من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر في الحي الشرقي من مدينة الشيخ مسكين أدى إلى استشهاد طفلين وجرح 10 أطفال آخرين معظمهم من أسرة واحدة.

وبين المصدر أنه تم نقل الأطفال المصابين إلى مشفيي درعا وازرع الوطنيين لتلقي العلاج.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها وغالباً ما تنفجر هذه المخلفات بالمدنيين وتتسبب باستشهاد وإصابة العديد منهم ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

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