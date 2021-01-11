زراعة 142 ألف هكتار من القمح بحلب

حلب-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحصول القمح بحلب 142 ألف هكتار لهذا العام من أصل الخطة الزراعية المقررة البالغة 204 آلاف هكتار منها 100 ألف هكتار قمح مروي و104 آلاف هكتار قمح بعل وبنسبة تنفيذ 74 بالمئة.

وأوضح مدير الزراعة بحلب المهندس رضوان حرصوني في تصريح لمراسل سانا أن انخفاض نسبة تنفيذ الخطة الزراعية يعود لانحباس موسم الأمطار ما أدى لإحجام بعض الفلاحين عن زراعة القمح البعل حيث تعمل المديرية على متابعة زراعة المحصول مع الأخوة الفلاحين من خلال اللجان الزراعية الفرعية بالريف وفرق الوحدات الإرشادية.

وأشار حرصوني إلى أن الخطة الزراعية لمحصول الشعير تهدف إلى زراعة مساحة 160 ألف هكتار نفذ منها 150 ألف هكتار حيث تم منع زراعة الشعير في مناطق الاستقرار الأولى والثانية لتحول زراعتها الى محصول القمح وبخصوص الغراس المثمرة بين أن خطة المديرية تهدف لإنتاج 22 ألف غرسة تم تنفيذها بالكامل وبيعها للفلاحين إضافة لاستجرار غراس الزيتون بواقع عشرة آلاف غرسة وألفي غرسة من الفستق الحلبي من باقي المحافظات ويتم البيع وفقا للأسعار المحددة من قبل وزارة الزراعة وتتراوح بين 400 و800 ليرة سورية وفق نوع الغراس كما يتم إنتاج الغراس الحراجية في المشتل الحراجي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف غرسة حراجية وتتم اعادة تأهيل مشتل الكماري في ريف منطقة سمعان وبلغت نسبة الإنجاز فيه 90 بالمئة.

ولفت حرصوني إلى استمرار تنفيذ خطة التحريج الاصطناعي لزراعة 500 هكتار على طريق حلب الرقة وعلى ضفاف بحيرة الأسد وتنفيذ حملات التشجير خلال الاحتفال بعيد الشجرة والفلاحين في الريف والمدينة منوها باستمرار عمل الوحدات الزراعية الإرشادية والبالغ عددها 37 وحدة والموزعة على سبع مناطق في الأتارب وسمعان واعزاز والسفيرة ودير حافر والباب ومنبج لتقديم النصح والإرشاد للفلاحين.

قصي رزوق