السعودية تسجل ارتفاعاً في مؤشر الإصابات بكورونا لـ 3 أيام متتالية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعاً ملموساً لهذا المؤشر مقارنة مع الأيام الثلاثة السابقة.

وأفادت الوزارة وفق ما نقلت وكالة واس بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 140 لتصل بذلك إلى مستوى 363949 بينها 1948 نشطة و312 حرجة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية ارتفاعاً خلال الأيام الماضية وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

وأفادت الوزارة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن الوباء ليصل بذلك إجمالي الوفيات في السعودية إلى 6295.