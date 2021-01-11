ضبط مركز توزيع محروقات وثلاث سيارات لتوزيع المازوت في قطنا للنقص بالكيل وعدم وجود بيانات

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مركز توزيع محروقات و3 سيارات صهريج تابعة له لتوزيع مادة المازوت بمخالفة النقص بالكيل وعدم وجود بيانات في مدينة قطنا.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عمران سلاخو أوضح في تصريح لـ سانا أنه أثناء قيام عناصر المديرية بمهامهم في مدينة قطنا ضبطوا مركز توزيع محروقات وسيارة صهريج لتوزيع مادة المازوت تابع للمركز بمخالفة النقص بالكيل حيث ثبت أن المركز وسيارة الصهريج ينقصان لترين من كل 100 ليتر موزعة فيما ضبطوا سيارتين صهريج لتوزيع مادة المازوت تابعتين للمركز لعدم وجود بيانات عليهما بهدف إخفاء رقم الشكاوى والصهريج والتلاعب بالأسعار.

وأشار سلاخو إلى أنه سيتم استكمال باقي الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين داعياً الأهالي إلى التعاون مع عناصر التجارة الداخلية لضبط المخالفات مؤكداً أن دوريات المديرية في الأسواق بجميع الأوقات وحتى ساعات متأخرة من الليل إضافة إلى أن المديرية تتابع تلقي شكاوى المواطنين على الرقم المخصص 120 ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وكان عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ضبطوا الشهر الماضي محطة محروقات على أتوستراد حرستا بمخالفة النقص بالكيل ومركز مازوت في منطقة الزبداني لبيعه المازوت المدعوم بالسوق السوداء.

علي عجيب