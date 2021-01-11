تشجير 20 دونماً في جبال الشومرية بمنطقة المخرم بريف حمص

حمص-سانا

نفذت مديرية زراعة حمص اليوم حملة تشجير بمنطقة المخرم بالريف الشرقي للمحافظة.

وأوضح مدير الزراعة المهندس محمد نزيه الرفاعي في تصريح لمراسلة سانا أن حملة التشجير نفذت في مساحة 20 دونماً بموقع وادي زيدان ضمن جبال الشومرية بمنطقة المخرم.

من جانبه المهندس زياد فندي رئيس دائرة الحراج بمديرية الزراعة أشار إلى أن الحملة هي ضمن خطة التحريج لموسم 2020-2021 وتستهدف زراعة المناطق المتدهورة حيث تعرضت المنطقة للتخريب والقطع من قبل المجموعات الإرهابية.

الدكتور أحمد شحود نقيب الأطباء البيطريين في حمص أشار إلى أن مشاركة النقابة في الحملة تهدف إلى إعادة الغطاء النباتي للمنطقة إلى ما كان عليه قبل الأحداث والذي تعرض لعمليات القطع الجائر من قبل العصابات الإرهابية.

يحيى السقا رئيس اتحاد الفلاحين بحمص أكد الاستمرار بالحملات حتى شهر آذار لتشمل الغطاء النباتي بالمحافظة.

المهندسة عتاب عواد من مديرية زراعة حمص دائرة التأهيل والتدريب أكدت ضرورة المشاركة بهذه الحملات من قبل الجميع ليعود الغطاء النباتي إلى ما كان عليه سابقاً.