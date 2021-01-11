تجدد المظاهرات في مدينة الشدادي ضد ميليشيا (قسد) وممارساتها القمعية بحق الأهالي

الحسكة-سانا

تواصلت مظاهرات أهالي مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي لليوم الثاني على التوالي ضد ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وممارساتها التعسفية وجرائمها بحق الأهالي واستمرارها باختطاف الشبان لتجنيدهم في صفوفها قسراً.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن المتظاهرين خرجوا لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً وتنديداً بانتهاكات ميليشيا “قسد” وتضييقها على الأهالي واختطاف الشبان لتجنيدهم للقتال في صفوفها قسراً وذلك خدمة لمخططات المحتل الأمريكي الذي تأتمر بأوامره.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحي ميليشيا “قسد” اعتدوا على المتظاهرين بالضرب لتفريقهم وأقدموا على اختطاف عدد من الأهالي واقتادوهم إلى جهات مجهولة.

وشهدت مدينة الشدادي أمس خروج الأهالي بمظاهرة ضد ميليشيا “قسد” وممارساتها القمعية وأقدام مسلحيها على مداهمة المنازل واختطاف الشبان.