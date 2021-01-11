أنشطة عملية لتعزيز الوعي بدور المياه في مكافحة كورونا في عدد من مدارس ريف دمشق والسويداء

دمشق-سانا

تضمنت الفعالية التي نفذها اليوم الموجهون الاختصاصيون والتربويون في عدد من مدارس ريف دمشق والسويداء مجموعة من الأنشطة العملية لنشر الوعي بأهمية دور المياه في مكافحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الأنشطة تطبيقاً لمخرجات الورشة الافتراضية التي أقامتها وزارة التربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونيسكو في بيروت التي شارك فيها الموجهون الأولون إضافة إلى موجهين اختصاصيين وتربويين من محافظات دمشق وريفها والقنيطرة والسويداء.

ومن المدارس التي شاركت بالأنشطة العملية (أحمد عربش للبنين وأحمد حسين درا وبنات دوما ومدرسة الضمير الثانية الحلقة الثانية التابعة لمديرية تربية ريف دمشق وثانوية مروان أبو راس ورامي الشوفي حلقة ثانية ونور الدين الخطيب حلقة ثانية التابعة لمديرية تربية السويداء).