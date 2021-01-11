الشرطة الإسبانية تقبض على ثلاثة إرهابيين من (داعش) في برشلونة

مدريد-سانا

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش في برشلونة كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي كبير في البلاد.

ووفقاً لصحيفة العالم الإسبانية فقد تم إلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين يوم الجمعة الماضي في برشلونة بتهمة تشكيل مجموعة إرهابية في غاية الخطورة مشيرة إلى أن اثنين منهم كانا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سورية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية الإسبانية أعلنت رفع حالة التأهب ضد الإرهاب منذ عام 2015 واعتقلت الكثير من الإرهابيين خلال عمليات في أنحاء البلاد وسط حالة من الخوف والذعر تعيشها إسبانيا ودول غربية عدة خشية ارتداد الإرهاب الذي دعمته ومولته بعض هذه الدول في سورية والمنطقة.