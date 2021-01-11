رئيس شرطة الكونغرس المستقيل: مسؤولو الأمن عرقلوا استدعاء الحرس الوطني

واشنطن-سانا

قال رئيس شرطة الكونغرس الأمريكي المستقيل ستيفن سوند إن مسؤولي الأمن في مجلس النواب ومجلس الشيوخ عرقلوا جهوده لاستدعاء الحرس الوطني.

وأضاف سوند في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن “المشرفين عليه ترددوا في اتخاذ خطوات رسمية لطلب الحرس الوطني حتى بعد ورود معلومات تفيد بأن الحشد الذي دعاه الرئيس دونالد ترامب إلى واشنطن الأسبوع الماضي للاحتجاج على هزيمته ربما سيكون أكبر بكثير من المظاهرات السابقة”.

وكان أنصار ترامب اقتحموا الأربعاء الماضي مبنى الكونغرس بتحريض منه وأسفرت أعمال العنف التي شهدها مقر الكابيتول عن مقتل أربعة أشخاص إضافة إلى شرطي توفي لاحقا متأثرا بجروحه واعتقال العشرات.

وفي سياق متصل قال الممثل الأمريكي الشهير والحاكم الجمهوري السابق لولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزينغر في مقطع فيديو نشر على تويتر على خلفية اقتحام الكونغرس الأمريكي أن “ترامب زعيم فاشل.. سوف يسجل في التاريخ باعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق.. الشيء الجيد هو أنه سيكون قريبا غير ذي صلة مثل تغريدة قديمة” وحث الأمريكيين على تقديم دعمهم للرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف.. “نحتاج إلى التعافي معا من دراما ما حدث للتو.. نحن بحاجة إلى العلاج ليس كجمهوريين أو ديمقراطيين ولكن كأمريكيين.. الأربعاء كان يوم كسر الزجاج هنا في الولايات المتحدة” في إشارة إلى النوافذ المكسورة في مبنى الكونغرس وقال.. إن “الغوغائيين أيضا حطموا الأفكار التي اعتبرناها أمرا مفروغا منه وداسوا على المبادئء ذاتها التي تأسست عليها بلادنا”.

وتابع شوارزينغر.. إن ترامب سعى لقلب نتائج انتخابات نزيهة كما سعى لانقلاب من خلال تضليل الناس بالأكاذيب ونعلم إلى أين تؤدي هذه الأكاذيب.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في وقت سابق أنه سيطرح مشروع قرار في المجلس يدعو إلى إقالة ترامب باعتباره غير صالح للمنصب وذلك بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي.

يشار إلى أن عدة مصادر إعلامية أكدت أن السياسيين الداعين إلى عزل ترامب الذي تنتهي ولايته في العشرين من الشهر الجاري يريدون بذلك منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية ويخططون لإدراج هذا البند في وثيقتهم.