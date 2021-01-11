عجلة بطولات الجمهورية بالكيك بوكسينغ تعود إلى الدوران مجدداً من بوابة حلب

حلب-سانا

حظيت بطولة الجمهورية للكيك بوكسينغ التي أقيمت في حلب بمشاركة واسعة من لاعبين ولاعبات مثلوا عشر محافظات إضافة إلى هيئتي الجيش والشرطة وتنافسوا بقوة في فنون اللعبة المتعددة ذات الجماهيرية الأوسع بين ألعاب القوة.

وأسفرت نتائج البطولة بمسابقة الفل كونتاكت عن فوز بشار العلي بوزن 51 كغ وأحمد ريحاوي بوزن 54 كغ وأحمد مقسومة بوزن 63 كغ ونشأت فرح بوزن 71 كغ وجميعهم من حلب فيما فاز لاعبو حمص حيدر صارم وهايل دياب وباسل جرجس وعبد الكريم عيد وفواز الأشقر على التوالي بأوزان 57 و67 و75 و81 و86 و91 كغ وفاز لاعب نادي الشرطة مهدي الخطيب بوزن فوق 91 كغ ولاعب درعا محمد أحمد بوزن 60 كغ.

وفي مسابقة (الكي 1) فاز لاعبا حمص محمد دياب ومحمد المرعي بوزني 61 كغ و76 كغ ولاعب حماة عبد العزيز قمر الدين بوزن 54 كغ ولاعب حلب محمد شمة بوزن 66 كغ ولاعب الجيش خالد شوقل بوزن 71 كغ فيما انتهت مسابقة فئة السيدات بفوز شهد ريحاوي من حلب بوزن 50 كغ وسارة الأحمد من نادي الشرطة بوزن 55 كغ ونور الناصر من ريف دمشق بوزن 60 كغ.

أما مسابقة السيمي كونتاكت فأسفرت نتائجها عن فوز لاعبي حمص عبد الله البخيت واحمد النزال بوزني 55 و65 كغ وأحمد رمضان من الحسكة بوزن 75 كغ بينما فاز بمسابقة الـ (م م أ) عبد الله الحوراني من درعا وأحمد ضميرية من الشرطة وعمر حوران من حلب بأوزان 60 و70 و80 كغ.

وحقق المركز الأول في الترتيب العام منتخب حمص تلاه منتخب حلب ثم الشرطة ودرعا فالجيش فالحسكة وريف دمشق ثم حماة وطرطوس واللاذقية والسويداء والرقة ودمشق.

رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ محمد خريس قال في تصريح لمندوب سانا الرياضي إن “الحضور الجماهيري الكبير الذي رافق البطولة اعطى المنافسات مزيدا من الحماس ولا سيما في الأدوار النهائية” مشيرا إلى غياب محافظات إدلب ودير الزور والقنيطرة عن المشاركة إضافة إلى دمشق التي شاركت بلاعب واحد فقط ضمن منافسات (ام ام أ) علما أن لديها نخبة من اللاعبين واللاعبات المتميزين في جميع فنون وأساليب اللعبة ومؤكدا في الوقت ذاته ضرورة اهتمام اللجنة الفنية بدمشق بنشاطات اللعبة والمشاركة في البطولات المركزية التي تعد الحدث الأهم في اللعبة محليا.

وأضاف إن هذه البطولة شكلت نقطة عودة لبطولات اللعبة ولا سيما أنها البطولة الأولى بين ألعاب القوة بعد الغياب الطويل للبطولات المحلية الذي شهده الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا مشيرا في الوقت ذاته إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر الرياضة في حلب لإنجاح البطولة تنظيميا وفنيا.

محمد الرحيل