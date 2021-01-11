نابولي يفوز على أودينيزي في الدوري الإيطالي لكرة القدم

روما-سانا

فاز فريق نابولي على مضيفه أودينيزي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم الكالتشيو.

افتتح نابولي التسجيل عبر لاعبه لورنزو إنسيني في الدقيقة 15 من ضربة جزاء فيما أدرك المهاجم كيفين لإسانيا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 ليقتنص لاعب خط الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 31 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو في المقابل تجمد رصيد أودينيزي عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.