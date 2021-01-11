فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من مليون و942 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليون و 942 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 ولغاية الآن وفقا لموقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصل لغاية الآن إلى 90636894 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 1942095 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بكورونا 64757025 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 383017 حالة وفاة من أصل 22886532 إصابة تليها الهند مع تسجيل 151198 حالة وفاة من أصل 10467431 ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها203100 حالة وفاة من أصل 8105790 إصابة.