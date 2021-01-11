11 كانون الثاني 1922- أول محاولة ناجحة لمعالجة مرضى السكري بعقار الإنسولين

دمشق-سانا

1693 – بركان إتنا في صقلية يبدأ في الانفجار والثوران ما أدى لمقتل 20000 شخص.

1759 – ظهور أول شركة تأمين على الحياة وذلك في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

1787 – ويليام هيرشل يكتشف قمرين يدوران حول كوكب أورانوس سميا تيتانيا وأوبرون.

1861 – ولاية ألاباما تنشق عن الولايات المتحدة وذلك في إطار الحرب الأهلية الأمريكية.

1867 – بينيتو خواريز يتولى رئاسة المكسيك للمرة الثانية.

1919 – رومانيا تضم منطقة ترانسيلفانيا بعدما كانت تابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية.

1922 – أول محاولة ناجحة لمعالجة مرضى السكري بعقار الإنسولين.

1923 – قوات فرنسية وبلجيكية تحتل حوض الرور لإجبار ألمانيا على دفع ديونها الحربية.

1942 – اليابان تحتل كوالالمبور الماليزية خلال الحرب العالمية الثانية.

1962 – ثوران بركان هواسكاران في بيرو وأدى ذلك إلى وقوع 4000 قتيل.

1972 – باكستان الشرقية تغير اسمها إلى بنغلاديش.

1992 – الشاذلي بن جديد يترك السلطة ويتخلى عن رئاسة الجزائر.

2015 – انتخاب كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة لكرواتيا وبذلك تصبح أول سيدة ترأس كرواتيا.

من مواليد هذا اليوم..

1852 – قسطنطين فيرينباخ، مستشار ألمانيا.

1924 – روجه غيومين، طبيب فرنسي حائز على جائزة نوبل في الطب عام 1977.

من وفيات هذا اليوم..

1964 – بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية.

1990 – الكاتب والأديب المصري احسان عبد القدوس.

2008 – إدموند هيلاري مستكشف نيوزيلندي وهو أول شخص يصل إلى قمة جبل افرست في العالم.

أعياد ومناسبات..

ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال في المغرب

عيد الجمهورية في ألبانيا.