بيلوسي: عزل ترامب هدفه منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية مستقبلاً

واشنطن-سانا

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الداعمين لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يهدفون عبر هذا الإجراء إلى منعه مستقبلاً من الترشح مرة أخرى.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع قناة “سي بي اس” الأمريكية نشرت مقتطفات منها اليوم إن الشخص الذي يقود الفرع التنفيذي للسلطة مجنون .. فقد رشده وهو رئيس خطر على الولايات المتحدة مشيرة إلى أن الرغبة في منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية تمثل أحد أسباب دعم الناس لعملية عزله.

وشددت بيلوسي على أن مبادرة عزل ترامب تحظى بدعم حاسم في الكونغرس إلا أنها أشارت إلى أنها تفضل اللجوء إلى التعديل الـ 25 للدستور الأمريكي والذي يسمح بإقصاء الرئيس من السلطة بسبب عجزه عن تنفيذ مهامه.

وأكدت بيلوسي ضرورة “تحميل ترامب المسؤولية عن تصرفاته”في إشارة منها إلى حادثة اقتحام مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي من أنصاره الأمر الذي أثار انتقادات واسعة للرئيس المنتهية ولايته .

يشار إلى أن عدة مصادر إعلامية أكدت أن السياسيين الداعين إلى عزل ترامب الذي تنتهي ولايته في العشرين من الشهر الجاري يريدون بذلك منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية ويخططون لإدراج هذا البند في وثيقتهم في الوقت الذي أفادت فيه صحيفة بوليتيكو مؤخراً بأن المقربين من ترامب يعتقدون أنه لن يترشح عام 2024 رغم أنه قال سابقا إنه يدرس هذه الإمكانية.