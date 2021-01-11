بوريل ينتقد اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي من أنصار ترامب

بروكسل-سانا

انتقد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي “الكابيتول” بتحريض من الأخير.

ونقلت وسائل إعلام عن بوريل قوله في تدوينة نشرها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي: “هناك زعماء سياسيون في كل العالم مستعدون لتقويض المؤسسات الديمقراطية” داعياً إلى مواجهة محاولات انتهاك استقلال هذه المؤسسات وغوغائية الزعماء الشعبويين والمعلومات المضللة ونشر الأخبار الكاذبة.

وتابع بوريل: على الجميع أن يدرك أنه “إذا قبلنا الانتكاسات بعد الانتكاسات حتى لو بدت بسيطة فإن الديمقراطية وقيمها ومؤسساتها يمكن أن تتلاشى في نهاية المطاف وبشكل لا رجعة فيه” مضيفاً: “إذا كان لدى أي شخص أي شكوك بهذا الأمر فإن ما جرى من أحداث في واشنطن يظهر أن المعلومات المضللة تشكل تهديداً حقيقياً للدول الديمقراطية”.

واعتبر بوريل أن ما جرى يوم الأربعاء الماضي في واشنطن لم يكن سوى ذروة التطورات المقلقة للغاية التي حدثت على مستوى العالم في السنوات الماضية.

واقتحم أنصار ترامب الأربعاء الماضي مبنى “الكابيتول” بتحريض منه وقاموا بأعمال شغب وعنف أسفرت عن مقتل خمسة اشخاص بينهم شرطي قضى لاحقاً متأثراً بجروحه واعتقال عشرات آخرين.