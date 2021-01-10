محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في حماة تنتج 1.8 مليون واط ساعي سنوياً

الأحد / 10 / 01 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الجبهة الشعبية للوحدة العربية في مصر: الاحتلالان الأمريكي والتركي هما المسؤولان عن استمرار ودعم الإرهاب في سورية
2021-01-10
كيف شكلت العروبة بأبعادها الحضارية حائط صد لمواجهة كل أشكال الغزو الثقافي لمنطقتنا العربية؟
2021-01-10
باسيل: العلاقة القوية مع سورية تصب في مصلحة لبنان
2021-01-10
باحث تشيكي: الصمت الدولي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية دعم وتشجيع خفي لها
2021-01-10
تسيير رحلة جوية من حلب إلى بيروت وبالعكس اعتباراً من الجمعة القادم
2021-01-09
السفير ديوب خلال زيارته مكاتب المؤسسات السورية في طهران: حريصون على دعم نجاحها
2021-01-09
باحثون وأكاديميون إسبان: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
2021-01-08
محليات
الدكتور صابر فلحوط رئيساً للجنة دعم الشعب الفلسطيني
2021-01-10
تخفيض كميات البنزين في المحافظات بنسبة 17 % والمازوت 24 %.. محروقات: الازدحام سيزول قريباً
2021-01-10
بدء تأهيل وترميم مبنى مركز الزوار والسياح التاريخي في تدمر المتضرر جراء الإرهاب
2021-01-10
كلية الإعلام تحوّل بعض مقررات برنامج التعليم المفتوح من المؤتمت إلى التقليدي
2021-01-10
قرارات جديدة لمجلس التعليم العالي حول الطلاب المستضافين والمتميزين والمعيدين والسنة التحضيرية
2021-01-10
شكل نموذجاً وقدوة لزملائه.. المهندس مفيد مهروسة يتحدى إعاقته ويتفوق دراسياً وعملياً
2021-01-10
الحرارة أعلى من معدلاتها وتحذير من حدوث الصقيع ليلاً
2021-01-10
رياضة
سابالينكا تتأهل إلى دور الثمانية في بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس
2021-01-10
ميسي يتخطى رونالدو بعدد الضربات الحرة المسجلة
2021-01-10
ثمانون بالمئة من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو
2021-01-10
هاريسون يقصي غارين من ديلراي بيتش
2021-01-10
ريال مدريد يتعادل سلباً مع أوساسونا في الدوري الإسباني لكرة القدم
2021-01-10
الخطيب الأول عربياً و19 عالمياً في قائمة أفضل هدافي كرة القدم منذ عام 2001 حتى 2020
2021-01-09
إشبيلية يفوز على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني لكرة القدم
2021-01-09
اقتصاد
الزراعة تنتج 3ر24 مليون جرعة لقاح بيطري وتستورد 5ر1 مليون جرعة خلال 2020
2021-01-10
خطة إقراض جديدة لتوفير السويداء بقيمة 1.5 مليار ليرة في الربع الأول من 2021
2021-01-10
مطحنة اليرموك بدرعا ترفع طاقتها الإنتاجية إلى 100 طن من القمح يومياً
2021-01-10
49 مليار ليرة مبيعات شركة إسمنت حماة خلال العام الماضي
2021-01-09
إيرادات النقل الداخلي في اللاذقية تقارب 688 مليون ليرة العام الماضي
2021-01-09
زراعة نحو 7440 دونماً بالخضار الشتوية في السويداء
2021-01-09
ارتفاع معدل البطالة في كندا
2021-01-08
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قتلى ومصابون في صفوف ميليشيا (قسد) بهجمات متفرقة ضد تحركاتهم بريفي الرقة ودير الزور
الاحتلال الأمريكي يخرج شاحنات محملة بحبوب مسروقة من الحسكة إلى شمال العراق
وقفة احتجاجية في القامشلي ضد ميليشيا (قسد) ومحاصرتها الأحياء السكنية ومنع دخول المواد الغذائية إليها
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كلية الإعلام تحوّل بعض مقررات برنامج التعليم المفتوح من المؤتمت إلى التقليدي
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 90 مليوناً
محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في حماة تنتج 1.8 مليون واط ساعي سنوياً
2021-01-10
تصوير: إبراهيم عجاج
محطة لتوليد الكهرباء
2021-01-10
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