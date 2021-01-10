الدكتور صابر فلحوط رئيساً للجنة دعم الشعب الفلسطيني

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني تسمية الدكتور صابر فلحوط رئيساً لها خلفاً للدكتور محمد مصطفى ميرو الذي وافته المنية في الـ 22 من كانون الأول الماضي.

والدكتور فلحوط من مواليد السويداء عام 1935 خريج كليتي الآداب والتربية بجامعة دمشق عام 1960 نال شهادة الدكتوراه بالعلوم السياسية من جامعة صوفيا عام 1970 وله تسع مجموعات شعرية وثمانية كتب نثرية وأكثر من ألفي مقالة في الصحف المحلية والعربية وهو عضو اللجنة العربية السورية العليا لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني وفي اتحاد الكتاب العرب وشغل عضوية مجلس الشعب للدورتين التشريعيتين 1998 و2003 واختير عضواً في وفد الجمهورية العربية السورية لمؤتمر مدريد للسلام عام 1991.

وتعاقب كل من الوزير الأسبق أحمد عبد الكريم والدكتور محمد مصطفى ميرو رئيس مجلس الوزراء الأسبق على رئاسة اللجنة التي تأسست عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

علي عجيب