الشرطة الألمانية تعزز الإجراءات الأمنية حول مبنى البرلمان

برلين-سانا

عززت الشرطة الألمانية إجراءاتها الأمنية حول مبنى البرلمان الألماني (الرايخستاغ) وذلك بعد أيام من اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله قوله “إن شرطة ولاية برلين عززت بالفعل قواتها في المنطقة المحيطة بمبنى الرايخستاغ تحسبا لأي طارئ” موضحاً أنه طلب تقريراً من وزارة الخارجية حول أحداث الشغب في واشنطن وسيحدد مع الحكومة الاتحادية وولاية برلين الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من أجل حماية البرلمان الألماني.

وكان متحدث باسم الشرطة الألمانية أعلن سابقاً أنه سيتم تعديل الإجراءات الوقائية للمباني المهمة في العاصمة.

يشار إلى أن أنصار ترامب اقتحموا الأربعاء الماضي مبنى الكونغرس (الكابيتول) بتحريض منه وقاموا بأعمال شغب وعنف أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم شرطي قضى لاحقاً متأثراً بجروحه واعتقال عشرات آخرين.