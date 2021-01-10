خطة إقراض جديدة لتوفير السويداء بقيمة 1.5 مليار ليرة في الربع الأول من 2021

السويداء-سانا

بدأ مصرف التوفير بالسويداء اليوم تنفيذ خطة إقراض جديدة للربع الأول للعام الحالي بمبلغ مليار و500 مليون ليرة وذلك عبر المقر الرئيسي لفرع المصرف ومكتبه بمدينة صلخد.

وبين مدير فرع مصرف التوفير بالسويداء بسام السليم في تصريح لمراسل سانا أن الخطة تتضمن قروضا لذوي الدخل المحدود من العاملين بالدولة والعسكريين بسقف 2 مليون ليرة وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين بسقف 500 ألف ليرة.

وذكر السليم أن منح استمارات الإقراض يجري استناداً للشروط الناظمة لذلك وبما يخدم متطلبات المواطنين من السيولة المالية لتنفيذ أعمالهم المطلوبة.

وكان فرع مصرف التوفير بالسويداء والمكتب التابع له بمدينة صلخد منح خلال العام الماضي قروضا بقيمة مليار و 874 مليون ليرة.