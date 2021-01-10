اليابان تعلن عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا

طوكيو-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم عن اكتشاف سلالة جديدة تماماً لفيروس كورونا مختلفة عن سابقتيها.

وأوضح تاكاجي واكيتا رئيس المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية أن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا مشيراً إلى أن أربعة مسافرين قادمين من البرازيل ثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة.

إلى ذلك سجلت العاصمة اليابانية طوكيو 1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو أقل عدد من الإصابات اليومية.

وكانت اليابان أعلنت حالة طوارئ محدودة في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة للعاصمة مؤخراً للحد من ارتفاع الإصابات في البلاد.