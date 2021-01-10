إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز المليون وفي الهند الـ 10 ملايين

عواصم-سانا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة خلال الساعات الـ 24 الماضية في ألمانيا ليسجل 16946 حالة ليصل إجمالي المصابين إلى مليون و908527 شخصاً.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني اليوم أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع بمقدار 465 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 40343 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى عشرة ملايين و450 ألفاً و284 حالة وذلك عقب تسجيل 18 ألفاً و645 حالة إصابة جديدة وإن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 150 ألفاً و999 حالة وذلك عقب تسجيل 201 حالة وفاة جديدة.

وفي بريطانيا حذر كبير المستشارين الطبيين للحكومة البروفيسور كريس ويتي من أن هيئة الخدمات الصحية تواجه أزمة صحية حقيقية في مواجهة وباء كورونا في ظل الارتفاع الكبير بحالات الوفاة حيث تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا اليوم حاجز ثلاثة ملايين لتصبح خامس دولة في العالم تتخطى هذه العتبة.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن البر الرئيسي الصيني سجل أمس 69 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا منها 48 حالة محلية العدوى و21 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي إنه من بين الحالات المحلية الجديدة تم تسجيل 46 حالة في مقاطعة خبي شمال الصين وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعة لياونينغ.

وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو 1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أقل عدد من الإصابات اليومية كما أعلنت اليابان حالة طوارئ محدودة في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة للعاصمة مؤخرا للحد من ارتفاع الإصابات في البلاد.