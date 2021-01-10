السلطات الإندونيسية تحدد موقعي الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

جاكرتا-سانا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم عن تحديد موقع الصندوقين الأسودين التابعين للطائرة المنكوبة التي تحطمت أمس في بحر جاوة وعلى متنها 62 شخصاً وذلك بعد ساعات من الإعلان عن العثور على حطامها في البحر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس اللجنة التابعة لوزارة النقل سورجانتو تجاهجانتو قوله “حددنا موقع الصندوقين الأسودين وسيبدأ الغطاسون في البحث عنهما وآمل ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل استعادتهما”.

وفي وقت سابق اليوم أعلن قائد الجيش الإندونيسي هادي تجاهجانتو في بيان إن سفينة عسكرية رصدت إشارة من الطائرة المنكوبة التابعة لشركة سريويجايا مشيراً إلى أن الغواصين استعادوا أجزاء من الطائرة من تحت سطح الماء وأغراضاً تعود إلى الركاب.

كما أعلن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي أنه تم إرسال قوات للبحث عن الطائرة وإنه تم رصد إشارات في نقطتين قد يكون مصدرهما الصندوقين الأسودين.

ورجحت السلطات الاندونيسية أمس مصرع جميع ركاب الطائرة بعد إقلاعها من مطار العاصمة جاكرتا باتجاه مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.