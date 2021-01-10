العدو الإسرائيلي يجدد خرق المياه والأجواء اللبنانية

بيروت- سانا

جددت زوارق العدو الإسرائيلي الحربية وطيرانه التجسسي خرق المياه الإقليمية والأجواء اللبنانية.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان الليلة بأن “زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي خرقاً المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة وأقدم عناصرهما على إلقاء ثلاث قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة”.

وأضاف البيان أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب في حين خرقت طائرة مماثلة أخرى الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذتا طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب مشيرا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.