بايدن ملمحاً إلى ترامب.. الرئيس الأمريكي ليس فوق القانون

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن رئيس الولايات المتحدة “ليس فوق القانون” في تلميح إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب واتهامه بالضلوع بالتحريض على أعمال العنف واقتحام مبنى الكونغرس التي نفذها أنصاره الأربعاء الماضي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بايدن قوله في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر إن رئيسنا ليس فوق القانون والعدالة لخدمة الشعب وليس لحماية الأقوياء.

يأتي هذا في الوقت الذي يعتزم فيه الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إطلاق إجراءات العزل بحق ترامب مطلع الأسبوع القادم على خلفية اتهامه بالتورط في التحريض على أعمال العنف واقتحام مبنى الكونغرس الكابيتول الأربعاء الماضي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم شرطي قضى لاحقاً متأثراً بجروحه واعتقال عشرات آخرين.

وكانت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي دعت في وقت سابق اليوم ترامب إلى الاستقالة بعد أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس قبل أيام لتكون بذلك أول ممثل عن حزبها يدعو علانية إلى ذلك.