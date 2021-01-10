لأول مرة… الصحة العالمية ترصد أكثر من 15 ألف وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة

جنيف-سانا

سجلت منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى أكثر من 15 ألف وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في دول العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني اليوم أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في العالم ارتفعت خلال الساعات الماضية بواقع 15454 حالة وفاة مقابل 14307 وفيات في اليوم السابق.

ووفق بيانات المنظمة الأممية يعود أكبر قدر من هذه الوفيات 4176 وفاة إلى الولايات المتحدة كما رصدت خلال اليوم الأخير799712 إصابة جديدة بالفيروس التاجي سجل أكثر من ثلثها 277195 في الولايات المتحدة وحدها وأصبح إجمالي عدد ضحايا الفيروس في العالم بناء على إحصاءات المنظمة الأممية 87 مليونا و589206 إصابات مؤكدة منها مليون و906606 وفيات.

وكانت منظمة الصحة العالمية دعت أمس إلى مزيد من التضامن بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد مطالبة الدول الغنية بالتوقف عن إبرام اتفاقات ثنائية مع شركات الادوية.

وبلغت إصابات كورونا المستجد حول العالم 89 مليوناً و739333 إصابة كما بلغ إجمالي الوفيات مليوناً و928477 وفاة فيما تعافى 64 مليوناً و248899 شخصاً من المرض وفق موقع وورلد ميتر المتتبع لمستجدات الفيروس.