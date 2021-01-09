الشرطة الأمريكية تحقق بمعلومات حول طرد مشبوه أمام مجمع الكابيتول

واشنطن-سانا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية اليوم أن الشرطة الأمريكية تحقق في معلومات حول وجود طرد مشبوه أمام مجمع الكابيتول في العاصمة واشنطن.

وذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن الشرطة تلقت معلومات تفيد بوجود طرد مشبوه أمام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في مجمع الكابيتول وأن هذا البلاغ يعتبر الثالث على الأقل الذي تتلقاه الشرطة خلال أسبوع ويتحدث عن وجود طرد مشبوه أمام مبنى الكونغرس.

يشار إلى أن أنصار ترامب اقتحموا الأربعاء الماضي مبنى الكونغرس (الكابيتول) بتحريض منه وقاموا بأعمال شغب وعنف أسفرت عن مقتل أربعة اشخاص ووفاة شرطي متأثراً بجروحه واعتقال عشرات آخرين.