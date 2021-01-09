ملاكم يقطع 30 كم في الصقيع للمساهمة بعلاج طفل

موسكو-سانا

قطع بطل العالم السابق للملاكمة روسلان بروفودنيكوف والنائب بمجلس الدوما في مقاطعة خانتي مانسيسك اليوم مسافة 30 كم بدرجة حرارة 30 تحت الصفر لجمع نحو 2.5 مليون دولار لشراء حقنة واحدة لعلاج طفل مريض.

ونقلت وكالة تاس عن بروفودنيكوف قوله “إن الطفل يحتاج لحقنة واحدة زولجنسما بتكلفة 180 مليون روبل ويجب جمع نحو 160 مليون روبل خلال شهرين”.

وتعهد بروفودنيكوف بقطع مسافة 100 كيلومتر جرياً لجمع الأموال من أجل علاج الطفل قسطنطين غيبالوف البالغ من العمر عامين والذي يعاني ضموراً عضلياً من النوع الأول.

وتعتبر هذه الحملة الخيرية الثانية لبروفودنيكوف الذي أعلن في كانون الثاني 2020 نيته قطع 100 كم أيضاً من أجل دعم حملة جمع 145 مليون روبل لشراء أدوية لطفلة تعاني ضموراً عضلياً في العمود الفقري.

يذكر أن روسلان بروفودنيكوف البالغ من العمر 36 عاماً خاض 30 نزالاً خلال مسيرته الاحترافية حقق فيها 25 انتصاراً وخاض آخر نزال له في عام 2016.