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مظاهرة في قرية أبو حمام بريف دير الزور تنديداً بممارسات ميليشيا (قسد)

2021-01-09

دير الزور-سانا

تنديداً بممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي خرج أهالي قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي في مظاهرة احتجاجية ضد التصرفات القمعية للميليشيا بحقهم.

مصادر محلية ذكرت لمراسل سانا أن أهالي قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي خرجوا اليوم في مظاهرة بساحة القهاوي تنديداً بممارسات ميليشيا “قسد” وقيامها باختطاف الشبان لتجنيدهم في صفوفها وزجهم للقتال القسري في صفوف مسلحيها.

وتشهد مناطق ريف دير الزور الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي وميليشياته من عناصر “قسد” حالة من الغضب الشعبي ضد ممارسات الميليشيا وعمليات الاختطاف التي تنفذها “قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي بحق الأهالي وسكان القرى واقتيادهم إلى جهات مجهولة وتجنيدهم ضمن معسكرات للتدريب لزجهم في القتال في صفوفها.

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