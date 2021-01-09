أندية الدرجة الأولى لكرة القدم تستعد لمرحلة الإياب

دمشق-سانا

تواصل اندية الدرجة الأولى لكرة القدم تحضيراتها لخوض مرحلة الإياب التي ستنطلق في التاسع عشر من الشهر الجاري بمشاركة ستة وعشرين فريقا تم توزيعهم على أربع مجموعات.

فريق التضامن أجرى عدداً من المباريات الاستعدادية وفقاً لمدرب الفريق ياسر لفاح الذي قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي.. إنه تم تجريب كل لاعبي الفريق خلال المباريات الودية للوقوف أكثر على المستوى الفني لجميع اللاعبين.

وسيفتتح التضامن منافسات الجولة الأولى بلقاء النيرب على أرض الملعب الصناعي بمدينة الأسد الرياضية ويلتقي عفرين مع النواعير بملعب السابع من نيسان بحلب وعمال حماة مع مصفاة بانياس بملعب حماة الصناعي.

كما تواصل أندية حماة إجراء المباريات الودية استعدادا للمشاركة في مرحلة الإياب ففي المباراتين اللتين أقيمتا على أرض الملعب الصناعي تغلب فريق عمال حماة على مورك بخمسة أهداف مقابل لا شيء فيما فاز شرطة حماة على شباب النواعير بهدفين دون مقابل.

وكانت مرحلة الذهاب التي اختتمت الشهر الماضي أسفرت عن تصدر المجد ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط يليه اليقظة بـ 9 نقاط ثم المخرم بـ 8 نقاط فالشعلة بـ 7 نقاط وقارة بـ 5 نقاط وجرمانا سادساً وأخيرا بـ 3 نقاط.

ويتصدر المحافظة ترتيب المجموعة الثانية بـ 10 نقاط يليه العربي والضمير بـ 8 نقاط لكل منهما ثم معضمية الشام بـ 6 نقاط فالنضال بـ 4 نقاط والنبك سادساً وأخيراً بـ 3 نقاط.

أما المجموعة الثالثة فحقق فيها الجزيرة ومورك وشرطة حماة 4 نقاط وعامودا نقطتين والجهاد نقطة واحدة وأخيرا قمحانة دون نقاط.

ويتصدر عفرين ترتيب المجموعة الرابعة بـ 13 نقطة يليه النواعير بـ 10 نقاط ثم عمال حماة بـ 7 نقاط والنيرب ومصفاة بانياس بـ 4 نقاط وأخيرا التضامن بـ 3 نقاط.

وينص نظام البطولة على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي تلعب فيه الفرق بنظام الذهاب والإياب أيضا وفي نهايته تتأهل الفرق الفائزة الأربعة إلى الدور النهائي ويقام ذهاباً وإياباً ليتأهل الفائزان منه إلى الدرجة الممتازة.