التقرير السنوي لاتحاد كرة الطاولة: نشاط محلي ملحوظ واستعدادات للمشاركة في أولمبياد طوكيو

دمشق-سانا

أنجز اتحاد كرة الطاولة تقريره السنوي مبرزا فيه تأهل البطلة الواعدة هند ظاظا إلى أولمبياد طوكيو كإنجاز غير مسبوق لكونها المرة الأولى التي تحصل بها اللعبة على بطاقة تأهل مباشر إلى إحدى الدورات الأولمبية.

ولم يتضمن التقرير روزنامة للنشاط الخارجي لعدم ورود أي دعوات أو تحديد موعد أي بطولة دولية أو قارية بسبب جائحة كورونا وترك الأمر وفق المستجدات التي تطرأ على الوضع العام بينما تضمنت روزنامة نشاطه الداخلي إحدى عشرة بطولة مركزية من بينها بطولة الدوري العام لجميع الدرجات.

التقرير استعرض كل الأعمال التي قام بها الاتحاد خلال العام المنصرم ومن بينها إقامة معسكر تدريبي متنقل للمنتخب الوطني شمل حماة وجبلة واللاذقية ودمشق شارك فيه أكثر من 200 لاعب ولاعبة بعضهم من المخضرمين إلى جانب لاعبي المنتخب واستلام صالة المنتخب في مدينة الفيحاء الرياضية وهي بمواصفات دولية لجهة التجهيزات والأدوات والمساحة والارتفاع والإضاءة وتوقيع اتفاق مع شركة ستاج الهندية لتزويد الاتحاد بتجهيزات وأدوات تخصصية للعبة وبمواصفات دولية مجانا لتخديم اللعبة خلال الفترة المقبلة وإقامة دورات صقل وتأهيل حكام في محافظات دمشق واللاذقية وحماة وحلب وطرطوس ودير الزور وتشكيل كل اللجان الرئيسة والفرعية.

وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل أن عام 2020 كان استثنائيا صبغته جائحة كورونا بصبغتها القاسية التي عطلت النشاط الرياضي في أنحاء العالم فألغيت كل البطولات والدورات الدولية وصولا إلى أولمبياد طوكيو الذي تم تأجيله إلى العام الحالي.

وأضاف خليل: “عملنا ما استطعنا كاتحاد لعبة بالتعاون مع كل اللجان المنبثقة والكوادر العاملة لخدمة تطور اللعبة واستمرارية نشاطها بصورة نحن كاتحاد راضون عنها قياسا للظروف القائمة وإن كانت لا ترتقي إلى مستوى الطموحات والأهداف التي وضعناها نصب أعيننا قبل تفشي جائحة كورونا”.

محمد الخاطر