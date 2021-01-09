معسكر تدريبي لمنتخب سورية للملاكمة في إيران تحضيراً للاستحقاقات الخارجية

دمشق-سانا

يشكل المعسكر التدريبي الخارجي لملاكمتنا في إيران في العشرين من الشهر الحالي محطة مهمة للتحضير للاستحقاقات الخارجية المقبلة وفي مقدمتها بطولة العرب في التاسع عشر من الشهر المقبل.

ويأتي هذا المعسكر ليدعم التدريبات المحلية التي أجراها لاعبونا خلال الأشهر القليلة الماضية ولا سيما خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب الجائحة العالمية كورونا.

رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب قال في تصريح لمندوب سانا الرياضي “إن المعسكر المقرر لمنتخب سورية للملاكمة في إيران سيقام بمشاركة ثمانية لاعبين هم عبد الرحيم أبو ذراع وعلاء غصون ومحمد مليس وأحمد غصون وبلال جوخدار وحيدرة العسلي وحسين المصري وجعفر اسماعيل بإشراف المدرب أحمد وتار وسيستمر لأسبوعين وهو فرصة مهمة لكسب المزيد من الخبرة ولا سيما للاعبين من فئة الشباب وذلك بالاحتكاك مع أبطال اللعبة في إيران”.

وأضاف شبيب سنجري تقييما للاعبين في ختام المعسكر للوقوف على مستواهم مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية زج اللاعبين الشباب إلى جانب لاعبي الخبرة في هذا المعسكر بغية إعداد الرديف الحقيقي لأبطال الملاكمة في سورية.

وأشار شبيب إلى سعي الاتحاد لإقامة معسكر تدريبي آخر قد يمتد لفترة أطول في روسيا يضم عشرة لاعبين من الرجال والشباب أيضا مبينا أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الاختبارات الهادفة إلى انتقاء اللاعبين الأفضل لضمهم إلى صفوف المنتخب الوطني مع استمرار هذه التجارب بشكل دوري لأنها هي من تحدد اللاعب الأفضل الذي سيمثل المنتخب في الاستحقاقات الخارجية.

محمد الرحيل