المراقب الدولي بكرة السلة وفيق سلوم مشرفاً في النافذة الثالثة في التصفيات الآسيوية

دمشق-سانا

للكوادر الرياضية السورية تميزها في المحافل الدولية كما هو حال اللاعبين في بطولاتهم الخارجية حيث تحظى كوادرنا بحضور لافت سواء بالتحكيم أو بالإشراف الفني على سير المباريات لما تتمتع به من خبرات عالية.

مؤخرا تم تكليف المراقب الدولي بكرة السلة السوري وفيق سلوم مشرفا على النافذة الثالثة للتصفيات الآسيوية المقررة في شباط القادم في البحرين التي تستضيف منافسات المجموعتين الرابعة والسادسة من التصفيات.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي قال سلوم: “مشاركتي القادمة في النافذة الثالثة من التصفيات كمندوب فني لدى الاتحاد الدولي لكرة السلة علما أن هذه هي المرة الثانية التي أشارك بها كمندوب فني في التصفيات حيث كانت مشاركتي الأولى بالتصفيات في العراق من خلال مباراة العراق والهند التي جرت في شهر شباط الماضي”.

وأضاف سلوم أنه لن يوفر جهدا للنجاح في مهمة وتقديم الكوادر الرياضية بالشكل الأمثل في هذا الاستحقاق القاري المهم مبينا أن وبعد ترشيحه لتجديد الشارة الدولية كمندوب فني اجتاز الاختبارات بنجاح وتم تجديد الشارة له حتى عام 2023.

وسيخوض منتخب سورية لكرة السلة مباريات النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية بلقاءين مهمين مع السعودية وقطر خلال الشهر القادم وعينه على الفوز للتأهل إلى النهائيات الآسيوية علما أنه فاز في النافذة الثانية على منتخب إيران بنتيجة 77-70 نقطة بعد خسارته أمام منتخب قطر بنتيجة 72-79 نقطة في المباراة الأولى من النافذة ذاتها علما أنه فاز على منتخب السعودية بنتيجة 75-70 نقطة ضمن النافذة الأولى التي افتتح مشواره فيها بالخسارة أمام منتخب إيران بنتيجة 48-94 نقطة.