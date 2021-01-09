الخطيب الأول عربياً و19 عالمياً في قائمة أفضل هدافي كرة القدم منذ عام 2001 حتى 2020

لايبزيغ-سانا

حقق اللاعب السابق لمنتخب سورية لكرة القدم فراس الخطيب المركز الأول عربياً والتاسع عشر عالمياً في قائمة أفضل الهدافين منذ 2001 حتى 2020 التي نشرها الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

وجاء الخطيب في المركز الأول عربياً و19 عالمياً بعد تسجيله 344 هدفاً في الفترة المذكورة آنفا تلاه الكويتي بدر المطوع في المرتبة الثانية عربيا والـ 27 عالميا بتسجيله 322 هدفاً.

وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 756 هدفاً تلاه الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيله 715 هدفا ثم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بـ 543 والأوروغواياني لويس سواريز بـ 489 هدفا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ 473 هدفا.

وسجل الخطيب مع المنتخب 36 هدفا لحين اعتزاله نهاية عام 2019 في 72 مباراة دولية ويعد أول لاعب آسيوي وسابع لاعب في العالم يشارك مع منتخب بلاده في ست تصفيات لمسابقة كأس العالم وأول لاعب سوري يسجل في أربع من هذه التصفيات حيث شارك في تصفيات كأس العالم أعوام 2002- 2006-2010 -2014-2018-2022.

وبدأت رحلة الخطيب في عالم كرة القدم من نادي الكرامة لتنطلق مسيرته الاحترافية عام 2002 في أندية النصر والعربي والقادسية والكويت والسالمية الكويتية إضافة إلى احترافه في زاخو العراقي والأهلي وأم صلال القطريين وشنغهاي شينهوا الصيني.

والاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم هي منظمة موازية للفيفا مقره مدينة لابزيغ الألمانية يعمل على أرشفة إحصائيات كرة القدم وتعطي معلومات دقيقة عن قائمة هدافي العالم وأفضل صانع ألعاب وأشهر لاعب في العالم وإصدار ترتيب شهري للأندية على مستوى العالم.