كوبا تطبق عقاراَ محلياَ على المسافرين وعائلاتهم لمنع تفشي كورونا

هافانا-سانا

أعلنت كوبا شروعها بتطبيق العقار ناسالفيرون محلي الصنع على المسافرين وعائلاتهم بهدف تقوية جهاز المناعة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مديرة العلوم والإبتكار التكنولوجي بوزارة الصحة الكوبية إليانا موراليس إن خصائص العقار المناعية والمضادة للفيروسات تحقق الحماية من التعرض للفيروس.

ووفق متخصصين في وزارة الصحة الكوبية فإن هذا الدواء يمنع تكاثر فيروس كورونا ويغير عدد المستعمرات الموجودة منه في الجسم كما أنه يقوي جهاز المناعة ويضمن عدم ظهور أعراض شديدة على المصاب.

بدورها قالت الأكاديمية الكوبية للعلوم إنه حتى شهر أب من العام الماضي تم علاج 17241 من العاملين في المجال الصحي الكوبي عن طريق هذا العقار إضافة الى علاج 1010 من الأشخاص المعرضين للخطر.