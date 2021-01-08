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فوز صلخد على العمال وشهبا على الشبيبة في منافسات دوري السويداء بكرة القدم للرجال

2021-01-08

السويداء-سانا

فاز فريق صلخد على العمال بهدفين مقابل هدف في مباراتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء ضمن منافسات ذهاب دوري السويداء بكرة القدم للرجال لأندية الدرجة الثانية.

وسجل لفريق صلخد عمران العريضي ورواد حرب وللخاسر طليع الفارس.

وفي مباراة ثانية من الدوري ذاته تغلب فريق شهبا على الشبيبة بخمسة أهداف دون مقابل تناوب على تسجيلها كل من فراس دلال هدفين وعامر نصر وصفوان الحلبي ورعد عماشة.

وكانت منافسات الدوري شهدت في الأسابيع الماضية فوز شهبا على الرحى 4-1 وعلى صلخد 2- صفر وتعادله مع العمال 1-1 وفوز صلخد على الرحى 3-صفر والرحى على الشبيبة 4-2 والعمال على الشبيبة 3- صفر.

وتتنافس في دوري السويداء بكرة القدم للرجال لأندية الدرجة الثانية فرق شهبا وصلخد والرحى والشبيبة وعمال السويداء.

عمر الطويل

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