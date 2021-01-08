للحفاظ على جمالية المدينة… إطلاق حملة نظافة في الحسكة

الحسكة-سانا

أطلق مجلس مدينة الحسكة اليوم حملة نظافة تستمر لمدة عشرة أيام تستهدف تنظيف الشوارع والدوارات الرئيسة وإزالة بقايا الأتربة وترحيل القمامة.

وبين رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان خاجو في تصريح لمراسل سانا أن الحملة تأتي في إطار دعم أعمال النظافة التي يقوم بها عمال مصلحة النظافة لتنظيف الشوارع والدوارات الرئيسة والحفاظ على جمالية المدينة لافتا إلى أن الحملة سيتخللها توزيع 349 حاوية بلاستيكية للنظافة مقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين لدعم أعمال النظافة.

ودعا خاجو الأهالي إلى دعم الجهود التي يبذلها مجلس المدينة في مجال النظافة من خلال الالتزام بمواعيد رمي القمامة في الأماكن المخصصة لها والتوقف عن الرمي العشوائي للقمامة في محيط الأماكن المخصصة.