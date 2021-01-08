محيط طريق مطار دمشق الدولي.. الحياة تستعيد ألقها بقوة الإرادة وعزيمة العمل والأمل (صور)

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلمانية ألمانية: أردوغان انتهك القانون الدولي في سورية والعراق
2021-01-08
صحفي تركي: أردوغان دعم الإرهاب في سورية بدلاً من دخول الاتحاد الأوروبي
2021-01-06
موسكو تنتقد تحيز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية
2021-01-06
حزب مصري يدين الاعتداءات الإرهابية في سورية
2021-01-06
شلاباتا: أفكار المجموعات الإرهابية في سورية تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأوروبا
2021-01-06
حطيط: أمريكا تعمل لإعادة استعمال (داعش) لاستهداف سورية
2021-01-05
تجمع (إسناد) في الأردن يجدد وقوفه إلى جانب سورية
2021-01-05
محليات
القبض على سبعة أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة في حلب
2021-01-08
مواصلة عمليات فتح الشوارع وإزالة السواتر الترابية في أحياء مدينة تدمر
2021-01-08
تنظيم 107 ضبوط تموينية بحق فعاليات مخالفة في حمص خلال أسبوع
2021-01-08
الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء باردة ليلاً
2021-01-08
الانتهاء من تجهيز مدرسة للتعليم الأساسي في حي المشروع العاشر باللاذقية
2021-01-07
مؤسسة الإسكان تواصل جلسات تخصيص السكن الشبابي في ضاحية قدسيا.. عبد اللطيف: تقصير المدة الزمنية بين عملية التخصيص والاستلام
2021-01-07
التربية: تفويض المحافظين ومديري التربية بمعظم صلاحيات وزير التربية المتعلقة بالشؤون اليومية
2021-01-07
رياضة
الوثبة والكرامة يتعادلان سلباً في قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-01-08
الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في ريال مدريد الإسباني
2021-01-08
أنس جابر في الدور الثالث من بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس
2021-01-08
ريال مدريد: نتيجة مسحة زيدان سلبية
2021-01-08
راموس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد
2021-01-07
رسمياً.. الاتحاد الآسيوي يعلن موعد إقامة كأس آسيا 2023
2021-01-07
ميسي يحصل على جائزة القيم لعام 2020
2021-01-07
اقتصاد
إيرادات مديرية نقل اللاذقية تجاوزت الـ 5 مليارات ليرة العام الماضي
2021-01-08
64 منشأة صناعية دخلت حيز الإنتاج في طرطوس خلال عام 2020
2021-01-08
الاقتصاد التركي يترنح في ظل سياسات أردوغان العبثية
2021-01-07
18 مليار ليرة.. الغرامات التي حصلتها الجمارك عن قضايا التهريب العام الماضي
2021-01-07
تسويق 2500 طن من الخضار الشتوية في الحسكة
2021-01-07
مبيعات معمل موكيت السويداء 2.4 مليار ليرة خلال العام الماضي
2021-01-07
الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على واردات الحديد والصلب التركية
2021-01-07
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jullnar
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