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بعد ساعات من استهدافها من قبل الاحتلال التركي.. إصلاح خطوط محطة تحويل تل تمر

2021-01-08

الحسكة-سانا

تمكنت ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة من إصلاح كل الخطوط التي خرجت عن الخدمة في محطة تحويل كهرباء تل تمر نتيجة استهدافها من قبل العدوان التركي صباح اليوم.

وذكر مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة لمراسل سانا أن ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة تمكنت من إصلاح كل خطوط ال20 ك.ف التي خرجت عن الخدمة في محطة تحويل كهرباء تل تمر 20/66 ك.ف جراء العدوان التركي.

وكانت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الارهابيين جددوا عدوانهم في وقت سابق اليوم بقذائف المدفعية على محطة كهرباء تل تمر 20/66 ك.ف ما تسبب بخروج 3 خطوط 20 ك. ف المغذية لمدينة تل تمر وما حولها.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها المنتشرون في منطقة رأس العين بالقذائف أول أمس على المحطة المذكورة ما ادى الى خروجها عن الخدمة لتعيد الورشات الفنية اصلاح الأضرار ووضعها في الخدمة من جديد.

وتعمد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الارهابيين المنتشرين في مدينة رأس العين وريفها الى استهداف البنى التحتية والمنشآت الخدمية الموجودة في ريفي المحافظة الشمالي والغربي بشكل متكرر بهدف تهجير المواطنين عن منازلهم وأراضيهم وإحلال أسر الإرهابيين مكانهم.

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