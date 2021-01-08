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ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين… والأهالي يطردون مسلحيها من قرية العزبة بريف دير الزور

2021-01-08

دير الزور-سانا

تواصل ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جرائمها بحق الأهالي في الجزيرة السورية حيث أقدمت على مداهمة مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من الأهالي في حين طرد سكان قرية العزبة مجموعة مسلحة للميليشيا بعد محاولتها اختطاف أحد الشبان.

مصادر محلية ذكرت لمراسل سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” شنت حملة مداهمات داخل مدينة البصيرة بريف دير الزور واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن مداهمة البصيرة تمت على خلفية تعرض مجموعة مسلحة تابعة للميليشيات لإطلاق النار في المدينة.

وفي الريف الشمالي لدير الزور تصدى الأهالي لمسلحين تابعين لميليشيا “قسد” دخلوا قرية العزبة وحاولوا اختطاف أحد الشبان من قريتهم وقام الأهالي بطردهم.

وأقدمت ميليشيا “قسد” أمس على تطويق عدة أبنية في عدد من أحياء مدينة الشدادي بريف الحسكة وداهمت منازل فيها واختطفت مجموعة من الشبان وتم سوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً.

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