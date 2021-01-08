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إيران: الحرس الثوري جاهز لصد أي هجوم يستهدف أمن واستقرار البلاد

2021-01-08

طهران-سانا

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي اليوم جهوزية قوات الحرس لصد أي هجوم يستهدف أمن واستقرار البلاد.

وقال سلامي خلال تدشين قاعدة صاروخية جنوب إيران “قواتنا جاهزة للقضاء على تهديدات العدو في مهدها وعلى استعداد لشن هجوم في أي لحظة للدفاع عن المصالح الحيوية الإيرانية في منطقة الخليج”.

ولفت سلامي إلى التقدم التكنولوجي في بحرية الحرس الثوري كقوة استراتيجية، مبيناً أن نظام الصواريخ أحرز تقدما كبيرا على مستوى أنظمة المعلومات وكشف الأهداف وأنظمة البحث وكذلك أنظمة الرادار المتصلة بها.

وأوضح سلامي أن صواريخ الحرس الثوري البحرية من بين الصواريخ الأكثر تقدماً في العالم في مجال المعارك من الساحل إلى البحر.

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