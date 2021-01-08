تنظيم 107 ضبوط تموينية بحق فعاليات مخالفة في حمص خلال أسبوع

حمص-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص خلال الأسبوع الجاري 107 ضبوط تموينية بحق عدد من الفعاليات التجارية والمخابز لارتكابها مخالفات مختلفة.

وبين المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراسلة سانا اليوم أن المخالفات شملت حيازة واستخدام مادة الدقيق التمويني المدعومة من قبل الدولة لغير الغاية المخصصة لها ضمن فرن خاص في حي باب هود حيث تم ضبط 350 كغ من الدقيق التمويني داخله.

وأشار إلى أن الضبوط شملت أيضا التصرف بمادة الدقيق التمويني والمازوت والملح وعدم تصنيع كامل المخصصات من مادة الخميرة الطرية المدعومة بهدف تحقيق ربح مادي ومسك سجل عمل بشكل غير نظامي وذلك في أحد المخابز الآلية بالمدينة إضافة إلى ضبط عدة مخابز بمخالفات إنتاج خبز تمويني بوزن ناقص وسيئ الصنع.

كما شملت الضبوط وفق اليوسف عرض وبيع مواد منتهية الصلاحية ضمن محل في حي وادي الدهب والتصرف بمادة البنزين المدعوم بشكل غير مشروع ضمن محطة محروقات على طريق حمص-دمشق كما تم ضبط براكية على طريق حمص-طرطوس بمخالفة الاتجار غير المشروع بسعر زائد.

ولفت إلى أن الضبوط شملت أيضا حيازة لحم فروج مفروم بشكل مسبق دون وجود زبائن ضمن المحلات إضافة إلى ضبوط تتعلق بالأسعار والفواتير وذلك ضمن محال تجارية في أحياء الميدان والسكن الشبابي والزهراء بالمدينة.